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Adana'da öldürülen genç kadın toprağa verildi

6 saat önce

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen Leyla Boynukısa, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da öldürülen genç kadın toprağa verildi, System.String[]

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen Leyla Boynukısa, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.


Eşi cezaevinde olan Leyla Boynukısa, iddiaya göre Yakup Erdem ile ilişki yaşamaya başladı. Yakup Erdem ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisine son verip ailesinin yanına dönmek isteyen Boynukısa, Erdem ile son bir konuşma yapmak için önceki akşam ablasının evinde buluştu. Erdem burada genç kadını vurup intihar etti.


Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Leyla Boynukısa'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Yeşil Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi.


Cenazeye genç kadının az sayıda yakını katıldı. - HATAY

Hatay, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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