Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı

27.06.2022 20:21
Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş adamının cinayet zanlısı ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş adamının cinayet zanlısı ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hurmalı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Olcay Tekin'in (33) cinayet zanlısının Mersin'de bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı Arif O. ve yanındaki iki şüpheli, operasyonla yakalandı.

Adana'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve Adana çevresinde "Kadayıfçı Olcay" olarak da bilinen iş adamı Olcay Tekin, 11 Mayıs'ta Hurmalı Mahallesi'nde bulunan imalathanesinin yakınındaki bir esnaf arkadaşını ziyarete gitmiş, burada oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen zanlının tabancayla ateş açması sonucu yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlının olayın ardından motosikletle kaçtığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

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