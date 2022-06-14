İddianamede, maktulün gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan arkadaşlarından A.H.A. ve M.O. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Sanık hakkında "ruhsatsız silah bulundurma", "uyuşturucu ticareti" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü bilgisini de iddianamede yer verildi.

Kaynak: AA

Aralık, Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika

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