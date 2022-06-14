Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı

14.06.2022 10:34
Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Enver Yaş'ın (23) ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan ve sonrasında tutuklanan arkadaşı İbrahim Halil Ç. (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İbrahim Halil Ç'nin elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığı belirtildi.

İddianamede, İbrahim Halil Ç'nin olay günü beyan etmediği hususlar bulunduğu, gizlediği bir nedenle aynı evde yaşadığı Enver Yaş'ı silahla öldürdüğüne dair yeterli şüphe makul oluştuğu anlatılarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık hakkında "ruhsatsız silah bulundurma", "uyuşturucu ticareti" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü bilgisini de iddianamede yer verildi.

İddianamede, maktulün gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan arkadaşlarından A.H.A. ve M.O. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Tutuklu sanık İbrahim Halil Ç'nin yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor Atık plastikten ürettikleri çöp torbasını ihraç ediyorlar Atık plastikten ürettikleri çöp torbasını ihraç ediyorlar Özlü: 'Kıbrıslı Türkleri öldürenlerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk' Özlü: 'Kıbrıslı Türkleri öldürenlerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk'
Kaynak: AA

Aralık, Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:32:52. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da ölen gencin arkadaşına müebbet istemiyle dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement