Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Ölümüne Serinlik' Sezonu Açıldı

Adana'da 'Ölümüne Serinlik' Sezonu Açıldı

2 saat önce

Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

Adana'da 'Ölümüne Serinlik' Sezonu Açıldı, System.String[]
Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

lkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:36 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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