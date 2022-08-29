Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

29.08.2022 13:59
Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

Adana'da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'na gezmeye giden vatandaşlar önce bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yaptığını görüp, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Araç trafiğinin daha fazla olduğu Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan otomobilin bu kez tavanında iki kişinin uzanarak yolculuk yaptığı görüldü. Otomobil, sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - ADANA

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Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu
Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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