Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

24.12.2022 18:20
Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, önce eşini daha sonra girdiği mağazanın çalışanlarını tabancayla rehin alan zanlı, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, önce eşini daha sonra girdiği mağazanın çalışanlarını tabancayla rehin alan zanlı, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz D, Öğretmenler Bulvarı'nda, boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D'yi ve bir kadın yakınını tabancayla rehin aldı.

Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Özel Harekat ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli, kucağında çocuğunun da olduğu eşini ve yakını olan kadını serbest bırakıp bir iş yerine girdi.

Cengiz D, burada başına silahını dayayıp teslim olmamak için ekiplere direndi.

Olay nedeniyle uzun süre ilerleyemeyen araç sürücüleri, korna çalarak zanlıya tepki gösterdi.

Daha sonra zanlı koşarak yakındaki bir bebek ürünleri mağazasına girip çalışanları rehin aldı.

Mağazaya giren polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Bu sırada rahatsızlanan hamile bir müşteri, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA
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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da önce eşini ardından mağaza çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı - Son Dakika
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