Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi - Son Dakika

Adana'da 'Önce Sağlık' paneli gerçekleştirildi.

Duygu Zengin ve Doğa Bekleriz'in hem düzenlediği hem de moderatörlüğünü yaptığı 'Önce sağlık' paneli Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Panelde alanında uzmanlarla hayatımıza giren maskeler sonrası yapılması gerekenler, nefes teknikleri, tedavi süreçleri ve yöntemler, bağışıklık sisteminin önemi, estetik kaygıların bu süreçteki yeri gibi konular konuşuldu.

Panelde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Sabancı Küçükaltun, İntegratif Terapi ve Biyorezonans Uzmanı Dr.Reha Yurdaer, Nefes Terapisti Filiz İzbal, Yaşam Koçu Arzu Bozkurt, Beslenme Uzmanı Nihal Özdemir, Klinik Psikolog Seda Işık, Güzellik Uzmanı Sonay Özoğul, TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, konuşmacı olarak yer aldı. - ADANA