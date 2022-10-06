Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı - Son Dakika
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Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı

06.10.2022 00:55

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde Mustafa Özev'in besleği 90 Adana güvercini barakanın kundaklandığı iddiası ile öldü. Güvercinlerinin halini gören Mustafa Özev'in kafasını öne eğip duygulandığı anların kameralara yansıması gündem oldu.

Kozan'da saat 22.15 sularında meydana gelen yangında iddiaya göre Mustafa Özev'e ait 90 güvercinin bulunduğu baraka içinde arkadaşı uyurken alev aldı. Arkadaşı Halis Gedik ile nöbetleşe güvercinlere baktıklarını aktaran Mustafa Özev kısa süre önce güvercinlerin yanından ayrıldığını kaydetti.İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken baraka içinde bulunan 90 güvercin telef oldu.

Onlarca güvercini çırpına çırpına can verdi! Manzaraya gördüğündeki hareketi güne damga vurdu

90 ADANA GÜVERCİNİ TELEF OLDU

Güvercinlerinin telef olduğunu gören Mustafa Özev, 7 yaşından beri emek verdiği güvercinlerin telef olmasına üzülürken "Bu güvercinlerin suçu ne, yakmışlar işte. Bu kadar hayvana yazık. 90 tane Adana yerlisi güvercinim vardı. Hobi olarak besliyordum. Ben burada, eğitip uçuruyorum. Ben bu kuşlarla 7 yaşımdan beri ilgileniyorum. Ben buradaydım, arkadaşım içerde uyuyordu ben gidince yakmışlar" dedi.

Onlarca güvercini çırpına çırpına can verdi! Manzaraya gördüğündeki hareketi güne damga vurdu

YANGINDAN SON ANDA KURTULDU

Barakanın içinde dumanlara uyandığını aktaran Halis Gedik ise her yanının alev aldığını aktararak "Ben bir şey hatırlayamıyorum. Dışarı çıktığım zaman her yeri alev almıştı. Kapı açıktı, Mustafa giderken zaten 3 dakika sürmedi. Yerle bir oldu her şey. Ben dışarı çıktığımda nefes alamıyordum" diye yaşadıklarını aktardı.

Onlarca güvercini çırpına çırpına can verdi! Manzaraya gördüğündeki hareketi güne damga vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşular ilk olarak barakada kalan Halis Gedik'i gördüklerini aktararak nefes almakta güçlük çektiğini ve barakadan çıktıktan kısa süre sonrada içeride bulunan piknik tüpünün patlamasını duyduklarını kaydettiler Olay yerinde Kozan İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı - Son Dakika
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