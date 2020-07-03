Adana'da organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika

Adana'da organize suç örgütü operasyonu

Adana'da 30 çiftçinin tarım arazisini zorla ellerinden aldığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 30 çiftçinin tarım arazisini zorla ellerinden aldığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine vatandaşların tarım arazilerini zorla ellerinden alan bir "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütünün" olduğunu belirledi. İddiaya göre G.Ş. liderliğinde kurulan "şenler" çetesi, Seyhan bölgesinde 30 çiftçinin tarım arazisine tehdit ve zorla el koydu.


Polis bu tespiti yaptıktan sonra bugünsuç örgütü üyesi 18 kişiyi yakalamak için şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin da katıldığı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. 4 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika
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