Son Dakika Haberleri: Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle STK Kapasite Artırma" projesi fuarı
Son Dakika Güncel Adana'da 'Örgütsel Gelişim Modeliyle STK Kapasite Artırma' projesi fuarı - Son Dakika

Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle STK Kapasite Artırma" projesi fuarı

6 saat önce

Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle Sivil Toplum Kuruluşları'nda (STK) Kapasite Artırma" projesi kapsamında fuar düzenlendi.

Adana'da

Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle Sivil Toplum Kuruluşları'nda (STK) Kapasite Artırma" projesi kapsamında fuar düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama otelinde düzenlenen fuara kentte faaliyet gösteren 33 STK katıldı.

Fuarın açılışının ardından katılımcılar stantları gezerek hem STK'ları tanıma hem de onlarla iş birliği yapma fırsatı buldu.

İki gün süren ve "STK Kavramı ve Kamu-STK İş birliği" konularında katılımcılara bilgilerin aktarıldığı fuarda, "STK Kapasite Artışında AB Mali Yardımlarının Katkısı" konulu seminer de düzenlendi.

Avrupa Birliği, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle STK Kapasite Artırma" projesi fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]