Adana'da orman arazisinde kenevir yetiştiren iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde orman arazisinde kenevir yetiştirdikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin Akpınar Mahallesi'ndeki orman arazisinde kenevir yetiştirdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıları kenevirleri yakmaya çalışırken yakaladı.

Ekipler, arazide yaptıkları aramada 2 kilo 80 gram esrar da ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.