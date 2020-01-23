Adana'da orman yangını (1) - Son Dakika

Adana'da orman yangını (1)
24 dakika önce
ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:33 Kaynak: DHA
ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Hacılı va Karahasanlı köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde iki farklı noktada yangın çıktı. Orman İşletme Şefliği ve itfaye ekipleri iş makineleri ve tankerle yangına müdahale ediyor. Rüzgarlı hava nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük yaşandığı bildirildi.
Son Dakika Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı