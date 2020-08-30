Adana'da orman yangını - Son Dakika

ADANA'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.İlçeye bağlı Yerköprü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle 17.45 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 helikopter ve iş makinesi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin sevk edildiği yangını kontrol altına almak için çaışmalar karadan ve havadan devam ediyor.