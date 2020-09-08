Adana'da orman yangını - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki Karalar mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlardan Osman Yüce'ye ambulansta müdahale edildi. Alevler nedeniyle bir itfaiye eri de yüzünden hafif yaralandı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.