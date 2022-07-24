Adana'da orman yangını - Son Dakika
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Adana'da orman yangını

24.07.2022 00:33
Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'ın Turgutlu mahallesine bağlı kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 22.45 sularında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın şiddetli olması nedeni ile kısa sürede büyüdü. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arasöz ve orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın çevreden geniş alanda gözlemlenirken, orman yangın söndürme ekipleri yangını söndürmek için sahada mücadele ediyor. Kozan İlçe Jandarma ekipleri Turgutlu mahallesi ve çevresinde yangın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın müdahale sürüyor. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Orman yangınında yürek burkan görüntüler Orman yangınında yürek burkan görüntüler
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da orman yangını - Son Dakika
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