Adana gündem haberi: Adana'da orman yangını - Son Dakika
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Adana gündem haberi: Adana'da orman yangını

05.10.2022 18:40

Adana haberleri: ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksaağaç Mahallesi'nde ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 arazöz, 8 su tankı, 1 dozer, 4 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.


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Son dakika haber: Adana'da orman yangını (2) Son dakika haber: Adana'da orman yangını (2) Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Saimbeyli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberi: Adana'da orman yangını - Son Dakika

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