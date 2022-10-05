Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksaağaç Mahallesi'nde ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 arazöz, 8 su tankı, 1 dozer, 4 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Saimbeyli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana gündem haberi: Adana'da orman yangını - Son Dakika

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