KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika
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