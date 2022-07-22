Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Adana'da orman yangını (2)

22.07.2022 18:28
Adana'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.


YORUMLAR
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Adana'daki orman yangını Adana'daki orman yangını Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika

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