Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Adana'da orman yangını (2)

24.07.2022 02:14
Adana'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü bildirildi. Yangına 26 arazöz, 15 ilk müdahale aracı ve 300 personelin katıldığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika
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