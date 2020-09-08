Adana'da orman yangını 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Adana'da orman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğ ekipleri, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürürken, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlardan Osman Yüce ambulansta tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki Karalar mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlardan Osman Yüce, ambulansta tedavi altına alındı. Alevlerin sıcaklığı nedeniyle yüzünün bir kısmı zarar gören itfaiye erinin yüzüne sağlık ekipleri tarafından merhem sürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.