Adana'da orman yangını
37 dakika önce
- Adana'da orman yangınıADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
- Adana
'da orman yangını
ADANA - Adana'nın Ceyhan
ilçesinde meydana gelen orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçesine bağlık Kızıldere Mahallesi'nde ormanlık dağlık alanda itfaiye ekipleri yangın ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangına helikopter de havadan destek vererek müdahale diyor.
Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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