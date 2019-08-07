Adana'da orman yangını
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
'nın Pozantı
ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye
ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Umutcan İşledici/İHA)
Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi