Son Dakika Haberleri: Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.

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Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Umutcan İşledici/İHA)
Orman İşletme Müdürlüğü, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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