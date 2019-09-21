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Adana'da orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kozan Kalesi, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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