Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.