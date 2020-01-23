Adana'da orman yangını - Son Dakika
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Adana'da orman yangını

6 saat önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Gildirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.


Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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