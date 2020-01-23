Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'da orman yangını
6 saat önce
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gildirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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