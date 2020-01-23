Adana'da orman yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'da orman yangını

6 saat önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı.

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ADANA

Karaisalı, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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