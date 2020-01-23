Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ADANA