Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'da orman yangını
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Giridli köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 20 arazöz ve 4 dozer itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ADANA
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