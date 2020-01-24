Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını (1)ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
Adana'da orman yangını (1)
ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Hacılı va Karahasanlı köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde iki farklı noktada yangın çıktı. Orman İşletme Şefliği ve itfaye ekipleri iş makineleri ve tankerle yangına müdahale ediyor. Rüzgarlı hava nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük yaşandığı bildirildi.
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