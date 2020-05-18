Adana'da orman yangını - Son Dakika

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su tankı ve çok sayıda personel ile Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri bölgeye sevk edildi.

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