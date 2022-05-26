Adana'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

26.05.2022 19:36

Adana'da orman yangını kontrol altına alındı Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00'da Salbaş Mahallesi'nde Pirili bölgesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın bir süre sonra ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 40 ekiple yapılan müdahaleye başlandı. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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