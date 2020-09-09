Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.

Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü söyledi. Ekiplerin müdahalesinin yangının devam ettiğini dile getiren Çay, bölgenin engebeli bir yapıda olduğuna işaret etti. Yangının farklı noktalardan çıktığını aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Pozantı'da ciğerlerimiz yanıyor. Yangın şu anda Pozantı'nın tarihi Belemedik Vadisi'ne ulaşmış durumda. Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda jandarma ekipleriyle beraber Belemedik'te evleri boşaltıyoruz. Önce can güvenliği diyoruz. Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerekse de jandarma kendi ellerindeki görüntülerle bu konuyu soruşturuyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz."

"Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık"

Belemedik Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çetin ise jandarmanın ikazı üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek "Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık. Eşyalarımız evde kaldı.Yangın sönünceye kadar burada bekleyeceğiz. Gidecek yerimiz yok. Biz yaylacı değiliz burada oturuyoruz. Yukarıda benim yakınlarım dahil 7 ev var. Şu an yanan ev yok." diye konuştu.

Esme Kesen de Pozantı'da başlayan yangının kendi mahallelerine doğru geldiğini belirterek "Biz evde salça yapıyorduk helikopterlere baktık. Bizi geçtiler. Bizi evden çıkarttılar ondan sonra." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 80 yaşındaki Nevin Gürdal da yakınlarının yardımıyla evini terk etti. Yaklaşık 20 yıldır bu mahallede oturduklarını dile getiren Gürdal, ilk defa böyle bir yangın gördüklerini belirtti.

Havanın karardığı yörede yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangında ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Vali Elban, koordinasyon merkezine geldi

Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkına gelen Vali Süleyman Elban, burada koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Elban, gazetecilere, saat 11.25 civarında çıkan yangına 11.39 itibarıyla ekiplerin müdahale etiğini belirtti.

Yaklaşık 50'si teknik 400 personel, birçok iş makinesi ile gün batıncaya kadar 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiklerini dile getiren Elban, "Gün batımıyla havadan teknik olarak müdahale yapamıyoruz. Sabah eğer kontrol altına alınamamış olursa helikopter ve uçakla da söndürmeye devam edeceğiz." dedi.

Yangının devam ettiğini vurgulayan Elban, "Rüzgarın olumsuz etkisi, arazi yapısının çok sert olması bir çok yerde yol yapma ya da araziye çıkma ihtimali olmaması yangınla mücadeleyi gerçekten güçleştiriyor. Ama sahada yeteri kadar ekipmanız, personelimiz ve aracımız var. Arkadaşlarımız sürekli mücadeleye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Elban, yangının çıkış sebebine dair bir soruyla şu an için bir tespitleri olmadığını belirtti. Elban, "Birinci önceliğimiz yangını söndürmek o mücadeleyi veriyoruz. Onun dışında da zaten yangının sebebiyle ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

"Bulunduğumuz yer tabiat parkı. Yangının burayı tehdit etme riski var mı?" sorusuna Elban, şu an için tabiat parkının tehdit altında olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde de parkın bir tehdit altında olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Elban, evlerin boşaltılmasına dair bir soruya Belemedik Mahallesi'ni tedbiren boşalttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak şu an için yangının o köye ulaşma ihtimali çok zayıf ihtimal olarak görüyoruz ama bizim için bu dönemde en önemli şey can güvenliğinin teminat altına alınması. Dolayısıyla bu kapsamda biz buradaki evlerimizi salimen boşaltılmasını sağladık. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yaralımız yok. İnşallah en kısa zamanda da kontrol altına alırız ve can kayıpsız, yaralısız ve en az hasarlada bu yangını atlatırız diye temenni ediyoruz."

"Hasar gören ev var mı?" sorusunu Elban, şöyle yanıtladı:

"Şu an hasar gören ev yok. Yaralımız yok. Allah'a şükür can kaybımız yok ama yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak arkadaşlarımız, çok uzun sürmeden yangını kontrol altına alınabileceğini değerlendiriyorlar. Sabah itibarıyla da zaten havadan da destek alacağız. Yine kısa süre önce yukardan takip eden insansız hava aracımız (İHA) ayrıldı. Bir süre sonra tekrar o da ikmalini yapıp tekrar havada da o destek vermeye devam edecek. Bütün gücümüzle yangını kontrol altına almaya ve söndürmeyle ilgili çalışmalar devam ediyor."

Elban, yangındaki hasara ilişkin soruya henüz bir tahminde bulunmanın güç olduğunu vurgulayarak, "Yarın ya da bu gece inşallah kontrol altına alırsak o zaman kesin bir şey söyleyebiliriz. Yanan bölgede nitelikli olan ormanlar da var, kayalık olan bölgelerimiz de var. Yangının atlama yaptığı yanmayan yerler de var. Kesin tespiti yangın söndükten sonra söyleyebiliriz." diye konuştu.

Mahmut Yılmaz, Pozantı, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi         
17:53
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı         
17:34
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei