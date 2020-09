Adana'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü söyledi. Ekiplerin müdahalesinin yangının devam ettiğini dile getiren Çay, bölgenin engebeli bir yapıda olduğuna işaret etti. Yangının farklı noktalardan çıktığını aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Pozantı'da ciğerlerimiz yanıyor. Yangın şu anda Pozantı'nın tarihi Belemedik Vadisi'ne ulaşmış durumda. Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda jandarma ekipleriyle beraber Belemedik'te evleri boşaltıyoruz. Önce can güvenliği diyoruz. Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerekse de jandarma kendi ellerindeki görüntülerle bu konuyu soruşturuyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz."

"Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık"

Belemedik Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çetin ise jandarmanın ikazı üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek "Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık. Eşyalarımız evde kaldı.Yangın sönünceye kadar burada bekleyeceğiz. Gidecek yerimiz yok. Biz yaylacı değiliz burada oturuyoruz. Yukarıda benim yakınlarım dahil 7 ev var. Şu an yanan ev yok." diye konuştu.

Esme Kesen de Pozantı'da başlayan yangının kendi mahallelerine doğru geldiğini belirterek "Biz evde salça yapıyorduk helikopterlere baktık. Bizi geçtiler. Bizi evden çıkarttılar ondan sonra." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 80 yaşındaki Nevin Gürdal da yakınlarının yardımıyla evini terk etti. Yaklaşık 20 yıldır bu mahallede oturduklarını dile getiren Gürdal, ilk defa böyle bir yangın gördüklerini belirtti.

Havanın karardığı yörede yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangında ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Vali Elban, koordinasyon merkezine geldi

Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkına gelen Vali Süleyman Elban, burada koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Elban, gazetecilere, saat 11.25 civarında çıkan yangına 11.39 itibarıyla ekiplerin müdahale etiğini belirtti.

Yaklaşık 50'si teknik 400 personel, birçok iş makinesi ile gün batıncaya kadar 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiklerini dile getiren Elban, "Gün batımıyla havadan teknik olarak müdahale yapamıyoruz. Sabah eğer kontrol altına alınamamış olursa helikopter ve uçakla da söndürmeye devam edeceğiz." dedi.

Yangının devam ettiğini vurgulayan Elban, "Rüzgarın olumsuz etkisi, arazi yapısının çok sert olması bir çok yerde yol yapma ya da araziye çıkma ihtimali olmaması yangınla mücadeleyi gerçekten güçleştiriyor. Ama sahada yeteri kadar ekipmanız, personelimiz ve aracımız var. Arkadaşlarımız sürekli mücadeleye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Elban, yangının çıkış sebebine dair bir soruyla şu an için bir tespitleri olmadığını belirtti. Elban, "Birinci önceliğimiz yangını söndürmek o mücadeleyi veriyoruz. Onun dışında da zaten yangının sebebiyle ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

"Bulunduğumuz yer tabiat parkı. Yangının burayı tehdit etme riski var mı?" sorusuna Elban, şu an için tabiat parkının tehdit altında olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde de parkın bir tehdit altında olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Elban, evlerin boşaltılmasına dair bir soruya Belemedik Mahallesi'ni tedbiren boşalttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak şu an için yangının o köye ulaşma ihtimali çok zayıf ihtimal olarak görüyoruz ama bizim için bu dönemde en önemli şey can güvenliğinin teminat altına alınması. Dolayısıyla bu kapsamda biz buradaki evlerimizi salimen boşaltılmasını sağladık. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yaralımız yok. İnşallah en kısa zamanda da kontrol altına alırız ve can kayıpsız, yaralısız ve en az hasarlada bu yangını atlatırız diye temenni ediyoruz."

"Hasar gören ev var mı?" sorusunu Elban, şöyle yanıtladı:

"Şu an hasar gören ev yok. Yaralımız yok. Allah'a şükür can kaybımız yok ama yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak arkadaşlarımız, çok uzun sürmeden yangını kontrol altına alınabileceğini değerlendiriyorlar. Sabah itibarıyla da zaten havadan da destek alacağız. Yine kısa süre önce yukardan takip eden insansız hava aracımız (İHA) ayrıldı. Bir süre sonra tekrar o da ikmalini yapıp tekrar havada da o destek vermeye devam edecek. Bütün gücümüzle yangını kontrol altına almaya ve söndürmeyle ilgili çalışmalar devam ediyor."

Elban, yangındaki hasara ilişkin soruya henüz bir tahminde bulunmanın güç olduğunu vurgulayarak, "Yarın ya da bu gece inşallah kontrol altına alırsak o zaman kesin bir şey söyleyebiliriz. Yanan bölgede nitelikli olan ormanlar da var, kayalık olan bölgelerimiz de var. Yangının atlama yaptığı yanmayan yerler de var. Kesin tespiti yangın söndükten sonra söyleyebiliriz." diye konuştu.