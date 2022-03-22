Orman yangınında zarar gören alan fidanla buluşturuldu - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde geçen yılki orman yangınında zarar gören alana, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce, Kaşobası Mahallesi'nde, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alandaki 70 dönümün ağaçlandırılması için etkinlik düzenlendi.

Bölgeye, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1000 kişi tarafından kızılçam, defne, fıstık çamı, mazı, mavi servi gibi türlerden 10 bin fidan dikildi.

Vali Süleyman Elban, törende, ülkedeki orman varlığını her geçen gün artırma mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Bu tür özel gün ve haftaların, hem farkındalığı artırmaya hem de en fidanları toprakla buluşturmaya vesile olduğunu aktaran Elban, şöyle konuştu:

" Kozan'da bir önceki yıl çıkan yangında zarar gören alanları arkadaşlarımız büyük bir gayretle ağaçlandırdılar. Geçen yıl Aladağ ve Kozan'da yanan alanlar da yaklaşık yüzde 80 seviyesinde ağaçlandırıldı. Sonbaharda tamamı ağaçlandırılmış olacak. Bizim de daha az felaket yaşamamız ormanların daha fazla tehditle karşı karşıya kalmaması için de daha çok ağaçlandırma mecburiyetimiz var."

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Adana'da son 20 yılda yaklaşık 320 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.