Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi - Son Dakika
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Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi

24.03.2022 15:57
Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl orman yangınında zarar gören alanda 2 bin 22 fidan toprakla buluşturuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl orman yangınında zarar gören alanda 2 bin 22 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Haftası kapsamında, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin çok sayıda noktasında orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürçam, vatandaşlardan orman yangınları konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş de geçen yıl yangında zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından, yangında zarar gören alana öğrenciler ve vatandaşlar tarafından bu yılın anısına özel 2 bin 22 fidan dikildi.

Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi
Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi
Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi

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orman haftası, Şafak Gürçam, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da orman yangınında zarar gören alana 2 bin 22 fidan dikildi - Son Dakika


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