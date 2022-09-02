Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar

02.09.2022 16:02
Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar

Adana'da ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerini söken 2 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerini söken 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden iki şahsın ormanlık alan içerisine kenevir bitkisi ektikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla şahıslar kenevir bitkisini söktükleri sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların ektikleri alan içerisinde 134 kök kenevir bitkisi, ikametlerinde yapılan aramada ise 8 adet olmak üzere toplamda 142 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 970 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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