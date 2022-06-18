İbrahim Yılmaz, 11 Eylül 2021 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, jandarma ve arama kurtarma timlerinin çalışmaları da sonuç vermemişti. - ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 20 Nisan 2022 günü Düzağaç Mahallesi ormanlık alanında jandarma ekiplerinin bulduğu tanınmaz haldeki erkek cesedinin, Adana Adli Tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından 9 aydır aranan ve 19 yaşındaki İbrahim Yılmaz isimli engelli gence ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

İbrahim Yılmaz, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

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