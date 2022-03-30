Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

30.03.2022 16:33
Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100 Yıl Ormanı'nda yürüyen vatandaşlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Aziz Tatlı'ya (60) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Rögar kapağı hırsızları tutuklandı Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Kozan, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement