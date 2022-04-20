Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

20.04.2022 23:54
Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çobanlar tarafından ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde çobanlar tarafından ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi kırsal bölgesinde çobanlar hayvanlarını otlattıkları esnada bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tanınmaz hale geldiği öğrenilen ceset, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ADANA

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu Kozan'da motosikletlere sıkı denetim Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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