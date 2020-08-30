Adana'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Adana'da ormanlık alanda yangın

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 2 helikopter 20 arazöz, 10 su tankı, 2 dozer ve 1 greder yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin şuanda yangına müdahalesi devam ediyor. - ADANA

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