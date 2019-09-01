Son Dakika Haberleri: Adana'da ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
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Adana'da ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

13 saat önce

Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Adana'da ormanlık alanın kundaklandığı iddiası, System.String[]

Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Bürücek Yaylası Paşayurdu mevkisinde evlerin yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 15 metrekarelik alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede oturan vatandaşlar, polise "yangının çıktığı alanın piknik bölgesi olmayıp alevler yükselmeden önce çantalı ve sakallı iki kişinin yangının çıktığı bölgeden hızla uzaklaştığını" gördükleri bilgisini verdi.

Bunun üzerine polis bölgede arama çalışması yaptı.

Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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