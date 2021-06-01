Adana'da ormanlık arazide Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ormanlık arazide Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, 171 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma, O.P'yi gözaltına aldı.