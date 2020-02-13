Adana'da ortaokullarda "Selam Ver" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da ortaokullarda 'Selam Ver' etkinliği - Son Dakika

Adana'da ortaokullarda "Selam Ver" etkinliği

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen Kitap Kurdu Yarışması kapsamında "Selam Ver" etkinliği düzenlendi.

Adana'da ortaokullarda

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen Kitap Kurdu Yarışması kapsamında "Selam Ver" etkinliği düzenlendi.


Vakfın Adana teşkilatı tarafından "Selam verilmedik genç kalmayacak" düsturu ile yola çıkan genç gönüllüler, Adana genelinde 15 ilçede 200'ün üzerinde ortaokulu ziyaret ederek 100 bine yakın öğrenciye selam verip Kitap Kurdu Yarışmasını tanıttı.


TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, okuyan bir neslin yetişmesi için kitap okuma alışkanlığının daha küçük yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayarak bu kapsamda düzenledikleri Kitap Kurdu Yarışması ile kitap okuma kültürünü Adana gençliğine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sancar, 15 ilçede ilçe teşkilatlarının ve Adana il teşkilatının tamamının katılımıyla 200'ün üzerinde ortaokulu ziyaret ederek 100 bin civarında öğrenciye selam verdiklerini ve onlarla kitap okuma projesi hakkında konuştuklarını belirtti.


Türkiye genelinde organize edilen bu yarışma ile Adana özelinde 10 bin öğrenci başvurusu hedefleniyor. 5 ve 6. sınıflar için 5 kitap, 7 ve 8. sınıflar için de 5 kitabın okunacağı yarışmada, manevi değerleri yansıtan yazarların kitaplarını okuyan öğrencilerin Nisan ayının 18'inde sınava girecekleri ve başarıları ölçüsünde ödüllendirilecekleri vurgulandı. - ADANA

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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