Adana'da oto kaporta dükkanında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da oto kaporta dükkanında yangın - Son Dakika

Adana'da oto kaporta dükkanında yangın

6 saat önce

Adana'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da oto kaporta dükkanında yangın, System.String[]

Adana'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahalllesi'ndeki bir oto kaporta dükkanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Dükkanın iç kısımlarını da kontrol eden ekipler, buradaki iki köpeğin telef olduğunu tespit etti.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü
Çığlıklarını duyan olmadı: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı

Son Dakika Haberleri
11:16 Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu - Son Dakika
11:15 Termik santralin dibindeki mahalle taşınmak istiyor - Son Dakika
11:15 THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika
11:15 Spor buz hokeyi federasyonu başkanı albayrak istiklal marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz - Son Dakika
11:10 Ankara'nın kuraklık analizi İran'da en iyi makale seçildi - Son Dakika
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Son Dakika
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 11:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da oto kaporta dükkanında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]