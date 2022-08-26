Oto tamircisi, kripto dolandırıcılarına 86 bin TL kaptırdı - Son Dakika
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Oto tamircisi, kripto dolandırıcılarına 86 bin TL kaptırdı

26.08.2022 10:48
Oto tamircisi, kripto dolandırıcılarına 86 bin TL kaptırdı

ADANA'da oto tamircisi Abdurrezzak Dirican'ın (33) kripto para hesabındaki 86 bin 500 TL'si dolandırıldı.

ADANA'da oto tamircisi Abdurrezzak Dirican'ın (33) kripto para hesabındaki 86 bin 500 TL'si dolandırıldı. Bir reklama tıkladıktan sonra, 0850'li bir numaradan aradığını belirten Dirican, "'Hesabınıza virüs bulaşmış, hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dediler. Dediklerini harfiyen yerine getirdim. Önce kripto hesabımı daha sonra banka hesabımı boşalttılar. Güvendim ama her şeyimi çaldılar" dedi.

Oto tamircisi, 2 çocuk babası Abdurrezzak Dirican, kripto alım-satımı yapılan uygulamaya üye oldu. Dirican, bu süreçte pek çok alım-satım işlemi yaptı. Dirican, iddiaya göre, geçen ay uygulamanın adının geçtiği bir reklam gördü. Reklama tıklayan Dirican, açılan internet sitesini kapattı. Bir süre sonra 0850'li bir numaradan Dirican'ı arayan kişiler, 'Hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dedi. Paniğe kapılan Dirican, kripto para hesabındaki 86 bin 500 TL'yi şüphelilerin gönderdiği hesaba aktardı. Belirtilen sürede para tekrar hesaba yatmayınca dolandırıldığını anlayan Dirican, avukatı Mert Kök aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'GÜVENDİM AMA HER ŞEYİMİ ÇALDILAR'Birçok dolandırıcılık hikayesini televizyondan izlediğini, kendi başına geleceğini hiç düşünmediği ve hala yaşadıklarına inanamadığını belirten Abdurrezzak Dirican, her şeyin bir reklam ile başladığını söyledi.'Kripto para hesabında 15 bin liranın üstünde para olanlara sıfır otomobil çekilişi' şeklinde reklam gördüğünü anlatan Dirican, "Reklama tıklar tıklamaz bir sayfa açıldı. Korktum ve kapattım. Ardından 0850'li bir numara aradı. 'Hesabınıza virüs bulaşmış, hesabınız güvende değil; paranızı korumamız lazım' dediler. Dediklerini harfiyen yerine getirdim. Önce kripto hesabımı daha sonra banka hesabımı boşalttılar. Güvendim ama her şeyimi çaldılar. Yılların emeği, elimizden gitti. Suçluların bulunması ve ceza alması için hukuk mücadelesi başlattım" dedi.'0850'Lİ NUMARALARA DİKKAT'

Dirican'ın avukatı Mert Kök ise hem söz konusu kripto para şirketi hem de şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu tip olaylarda 0850'li numaralar çok kullanılıyor. Çünkü bu tür numaralar tüzel kişilerin üstüne alınıyor. Arayan kişinin konumu yok. Bulmak çok zor. Bu aramalara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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