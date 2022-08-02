'Gelin arabası' süsü verdikleri araçla geldiler, iş yeri sahibini vurup kaçtılar - Son Dakika
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'Gelin arabası' süsü verdikleri araçla geldiler, iş yeri sahibini vurup kaçtılar

02.08.2022 01:36
'Gelin arabası' süsü verdikleri araçla geldiler, iş yeri sahibini vurup kaçtılar

ADANA'da oto tamircisi H.Y., iş yerine gelin arabası süsü verilmiş araçla gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA'da oto tamircisi H.Y., iş yerine gelin arabası süsü verilmiş araçla gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. H.Y. ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde iş yerini kapatmaya hazırlanan H.Y., gelin arabası süsü verilmiş araçtan inen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Rastgele iş yerine ateş eden şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği H.Y. ise kanlar içerisinde kaldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


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Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gelin arabası' süsü verdikleri araçla geldiler, iş yeri sahibini vurup kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Gelin arabası' süsü verdikleri araçla geldiler, iş yeri sahibini vurup kaçtılar - Son Dakika
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