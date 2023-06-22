Adana'da oto yıkama dükkanında kurbanlık koyunlar köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika
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Adana'da oto yıkama dükkanında kurbanlık koyunlar köpüklü suyla yıkandı

22.06.2023 16:58

Adana'da bir oto yıkama dükkanında onlarca kurbanlık koyun, tek tek oto şampuan ve basınçlı suyla yıkandı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Adana'da bir oto yıkama dükkanında onlarca kurbanlık koyun, tek tek oto şampuan ve basınçlı suyla yıkandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına getirilen koyunlar, bir kişi tarafından oto şampuanıyla köpüklendi. Koyunu tutan bir kişi ise köpüğü hayvanın tüm vücuduna yaydı. Diğer bir kişi de oto yıkamada kullanılan basınçlı suyu tuttu. Cep telefonu kamerasıyla kayda alındıktan sonra görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisi çekti.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyunun ya da herhangi bir hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.

KENDİNİ "ZARAR VERMEZ" DİYEREK SAVUNDU

Hayvanları yıkayanlardan Yusuf Budar, oto şampuanının hayvanların sağlığına zarar vermediğini ve sudaki basıncın ise hafif olduğunu iddia etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Kaynak: DHA
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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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