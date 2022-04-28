Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı

28.04.2022 20:44

Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı Adana'da otobüs durağında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeşi 4 kişi yaralandı.

Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı

ADANA - Adana'da otobüs durağında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeşi 4 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fetih Z., Mert A. ile kardeş olan Nihat ve Berat Ç.'ye yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise toplanan kalabalığı dağıtarak olay yerinden delil çalışması yaptı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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