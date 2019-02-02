Adana'da Otobüs ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü
36 dakika önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı.
Adana
'nın Pozantı
ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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