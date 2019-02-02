Son Dakika Haberleri: Adana'da Otobüs ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü

Adana'da Otobüs ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü

36 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı.

Adana'da Otobüs ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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