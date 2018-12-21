Son Dakika Haberleri: Adana'da Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

4 saat önce

Adana'da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde şehir içi yolcu taşıması yapan Mehmet Türk idaresindeki 01 J 0262 plakalı otobüs ile aynı yönde seyreden Barış Çetiner yönetimindeki 01 BZA 46 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi Bereket Çetiner yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Sarıçam, Atatürk Caddesi, Adana, Güncel
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