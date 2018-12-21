Adana'da Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
4 saat önce
Adana'da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana
'da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam
ilçesi Atatürk Caddesi
'nde şehir içi yolcu taşıması yapan Mehmet Türk
idaresindeki 01 J 0262 plakalı otobüs ile aynı yönde seyreden Barış Çetiner yönetimindeki 01 BZA 46 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi Bereket Çetiner yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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