Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, otobüs şoförlerinin 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları gerektiği konusunda uyarılmaları ve gerekirse eğitime tabi tutulmaları gerektiğini söyledi.

Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, otobüs şoförlerinin 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları gerektiği konusunda uyarılmaları ve gerekirse eğitime tabi tutulmaları gerektiğini söyledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" doğrultusunda trafikte kural ihlali yapılması sonucunda meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik kısa vadede yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, "İçişleri Bakanlığımızca uygulamaya konan kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi hususunda yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere sizlerle istişarelerde bulunmak istedik" dedi.


Yapılan çalışmalar doğrultusunda kazalardan kaynaklı sosyo-ekonomik kayıpların yanı sıra bireyi, toplumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmaların ülkemiz için büyük önem arz ettiğini belirten Vali Demirtaş, trafik kurallarına uymanın hayati önem arz ettiğini bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlığın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına değindi.


"Gereksiz korna çalınmasın"


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla süren toplantıda oda başkanlarına da seslenen Vali Demirtaş, gereksiz yere korna çalınmasının vatandaşlara rahatsızlık vereceğinden bu hususta şoförlerin ikaz edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların can güvenliği açısından da önemli bir husus olan 10 numara yağ kullanımının önlenmesi konusunda uyarıda bulundu.


Ayrıca şoförlerin; 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları gerektiği konusunda uyarılmaları ve gerekirse eğitime tabi tutulmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Vali Demirtaş, belirlenen alanlar dışında yolcu indirme/bindirmenin yapılmaması gerektiğini belirtti.


Toplantı, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri, mevzuatın ön gördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, şoförlerin çalışma sürelerinin kaydının tutulması, emniyet kemeri kullanımı ve otobüs içinde yolcuların bu konuda uyarılması, sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimli ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması ve firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmaması, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far gibi teknik donanım ve ekipmanların denetlenmesi, otobüs yangınlarını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler gibi konu başlıklarının değerlendirilmesiyle son buldu. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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