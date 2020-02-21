Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Demirtaş, Valilikte düzenlenen toplantıda, kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi hususunda yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıda, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri, mevzuatın ön gördüğü sayıda şoförün araçlarda bulundurulması gibi konular değerlendirildi.

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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