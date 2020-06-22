Adana'da otobüs yolcusunun valizinden 1580 kaçak elektronik sigara çıktı - Son Dakika

Ekipler, otobüsün bagajındaki bir valizde gümrük kaçağı 1580 elektronik sigara buldu.

Adana 'da, valizinde 1580 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilen şehirler arası otobüs yolcusu gözaltına alındı.

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