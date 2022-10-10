ADANA'da Kozan-Kadirli yolu üzerinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, 08.00 sıralarında Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kadirli istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan Adana Büyükşehir Belediyesi 'ne ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan Ali Küçükeroğlu (88), Şerife Talu (65) ve otomobil sürücüsü Şeyda Eyvaz (27) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADANA'DA OTOBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika

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