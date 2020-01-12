Adana'da otobüste kaçak elektronik sigara kartuşu ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otobüste kaçak elektronik sigara kartuşu ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da otobüste kaçak elektronik sigara kartuşu ve sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin elektronik sigara kartuşu ile 1000 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da otobüste kaçak elektronik sigara kartuşu ve sigara ele geçirildi, System.String[]

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin elektronik sigara kartuşu ile 1000 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine bir servis otobüsünü durdurup arama yaptı.

Ekipler, otobüste dedektör köpekle yaptığı aramada üç bavulda gümrük kaçağı 3 bin elektronik sigara kartuşu ile 1000 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili yolcular S.G. ve Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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